Стали известны детали визита Владимира Жириновского в Екатеринбург

Сал известен график визита в Екатеринбург кандидата в президенты Владимира Жириновского, который приедет на Урал 7 февраля, со ссылкой на депутата Госдумы от Свердловской области Игоря Торощина пишет Znak.com. Председатель ЛДПР прибудет в аэропорт Кольцово в 12 часов дня.

В 13:30 Владимир Жириновский проведёт встречу со студентами Уральского федерального университета. Мероприятие пройдёт в актовом зале вуза и будет открыто для всех желающих, кандидат собирается общаться с молодёжью в течение двух часов.

После обеда в УрФУ в 16:30 Владимир Жириновский собирается посетить Ельцин Центр, который ранее критиковал в своих выступлениях. На это в графике кандидата отведён один час.

Владимир Жириновский уже зарегистрирован кандидатом на выборах, запланированных на 18 марта 2018 года, это его шестая президентская кампания: он участвовал в выборах в 1991, 1996, 2000, 2008 и 2012 году.