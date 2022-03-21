Стали известны дата и тема «Ночи музеев» в Свердловской области 

Ежегодная культурная акция «Ночь музеев» в 2022 году пройдёт 21 мая. Как отмечают организаторы, событие состоится как в онлайн, так и в офлайн-форматах.

Темой «Ночи музеев» в Свердловской области станет Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Традиционно музеи и другие площадки подготовят богатую программу для посетителей разных возрастов. Площадки будут работать до полуночи.

Напомним, в 2020 году акция состоялась в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. А в 2021 году «Ночь музеев» была посвящена науке и технологиям и прошла на десятке площадок Нижнего Тагила.

Идея акции впервые была реализована в Берлине, где в 1997 году состоялась «Долгая ночь музеев». После инициативу подхватили другие страны и акция стала международной. В 2009 году «Ночь музеев» впервые прошла в Екатеринбурге, а в 2012 году к ней присоединились другие города Свердловской области.