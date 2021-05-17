Рок-н-ролл среди картин и прогулки в прошлое. Чем запомнилась акция «Ночь музеев — 2021» в Нижнем Тагиле (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В субботу, 15 мая, Нижний Тагил вновь присоединился к международной акции «Ночь музеев». В этом году она была посвящена науке и технологиям, поэтому тагильчан ждало много открытий. О том, как прошла Ночь музеев, расскажет фоторепортаж «Афиши МС».

Музеи Нижнего Тагила подготовили богатую и разнообразную программу. С 12:00 стартовала детская программа, ближе к вечеру началась основная. В главном здании музея искусств акцент был сделан на музыкальной программе — концерты разных направлений от студентов и профессиональных музыкантов можно было послушать на фоне тематических полотен, фотографий и скульптур новой выставки «Музыка. Ритмы искусства». Завершилась акция концертом в нижнем сквере музея. Тагильские музыканты Антон Серебренников, Фирхат Ахтямов и Сергей Шамонин вместе с собравшимися слушателями исполнили вечные рок-хиты групп «Чайф», «Кипелов», «Ноль».

Также коллектив НТМИИ порадовал горожан увлекательными лекциями и экскурсиями, на которых посетители узнали секреты работы научных сотрудников, искусствоведов, реставраторов.

В филиалах Нижнетагильского музея-заповедника прошли концерты, фольклорные и исторические постановки о заводчиках Демидовых и жителях тагилького посёлка. С 18:00 начался марафон экскурсий-прогулок по городу. В сопровождении экскурсоводов тагильчане перенеслись на 100, 200 лет назад и узнали историю сохранившихся памятников архитектуры и мест, которых не осталось на современной карте Нижнего Тагила.

Одним из самых популярных событий нынешней акции «Ночь искусств» от музея-заповедника можно смело назвать экскурсию в драматический театр. Организаторы надеялись собрать 20 человек, но в назначенное время к памятнику Черепановым пришло в два раза больше желающих посмотреть закулисье театра.

Началась экскурсия на Театральной площади. Научный сотрудник Нижнетагильского музея-заповедника Наталья Рапыгина рассказала о застройке площади. Оказывается, на её месте в XIX веке было кладбище, а сам театр изначально хотели построить на месте цирка. Дальше слушатели проследовали в театр, где их встретила актриса Марианна Булыгина. В течение часа гости с восторгом ходили по скрытым от глаз зрителей коридорам, побывали за сценой, в декоративном цехе и репетиционном зале, под сценой с её крутящимся механизмом, сделали селфи в актёрской гримёрке.

Кстати, побывать на экскурсии по драматическому театру тагильчане могут не только в рамках акции «Ночь музеев». Подобный формат знакомства с тагильской драмой в сопровождении героев известных спектаклей доступен с прошлого года. Для того чтобы увидеть театральную жизнь изнутри, нужно купить билет в кассе театра.