Стала известна причина пожара в ресторане Subway в центре Нижнего Тагила

В МЧС назвали предварительную причину пожара в ресторане быстрого питания Subway на проспекте Строителей, 13 в Нижнем Тагиле. Как сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО, предполагаемой причиной возгорания стал аварийный режим работы кофемашины в заведении. Как уточнили спасатели, в данный момент устанавливается нанесённый ресторану ущерб.

Напомним, вечером 23 июля на проспекте Строителей, 13 произошёл пожар на площади 8 м², который повредил торговое оборудование и имущество кафе. До приезда пожарных из помещения самостоятельно эвакуировались три человека, пострадавших нет.