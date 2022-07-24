В Нижнем Тагиле сгорел ресторан Subway на проспекте Строителей

В Нижнем Тагиле вечером 23 июля в ресторане быстрого питания Subway на проспекте Строителей, 13 произошёл пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар на площади 8 м² повредил торговое оборудование и имущество кафе. До приезда пожарных из помещения самостоятельно эвакуировались три человека, пострадавших нет. На месте возгорания работали девять человек личного состава с использованием трёх единиц техники. Огонь был потушен спустя восемь минут после вызова пожарных. Причины пожара устанавливаются.