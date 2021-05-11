Стала известна причина пожара в частном доме на Руднике им. III Интернационала

Предполагаемой причиной пожара в доме на улице Серной, 22 стало короткое замыкание электрооборудования. Сейчас дознаватели устанавливают обстоятельства пожара, об этом АН «Между строк» сообщили в отделе надзорной деятельности МЧС.

Напомним, пожар произошёл в субботу, 8 мая. Хозяин дома сдавал помещение в аренду на сутки. В тот день компания молодых людей сняла дом, чтобы отметить 18-летие одной из девушек. Во время праздника одна из участниц заметила дым, проникающий с потолка. Тогда родители именинницы эвакуировали всех гостей. Через две минуты обрушилась крыша. За один час помещение полностью сгорело. Также в результате пожара сгорели баня и надворные постройки. Никто из гостей вечера не пострадал.

Владелец сгоревшего дома рассказал АН «Между строк», что здание не было застраховано. Пока мужчина не готов ответить, кто будет оплачивать ущерб. В настоящее время он ждёт результатов проверки.

«Я пока ещё не знаю точно, что там произошло, кто виновник пожара», — рассказал владелец дома Анатолий.

Известно, что мужчина ранее выставлял дом на продажу за 900 тысяч рублей. Но позже он решил сдавать его посуточно в аренду. Сейчас погорелец объявил сбор денежных средств.