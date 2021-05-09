Гуляла компания подростков. Стали известны подробности сильного пожара в Нижнем Тагиле

Появились подробности пожара на улице Серная, 22 в микрорайоне Рудник им. III Интернационала. По информации «Тагильского рабочего», хозяин сгоревшего дома сдавал помещение посуточно. В это день компания молодых людей сняли дом, чтобы отметить 18-летие одной из девушек. Во время праздника одна из участниц заметила дым, проникающий с потолка. Тогда родители именинницы эвакуировали всех гостей. Через две минуты обрушилась крыша.

«На момент прибытия пожарных подразделений на площади 100 кв.м открытым пламенем горели частная баня и надворные постройки. Существовала угроза распространения пожара на жилой дом, поэтому было принято решение поднять ранг пожара», - рассказал АН «Между строк» начальник 9 отряда ФПС по Свердловской области Сергей Колчин.

В 18:08 пожар был локализован. В тушении были задействованы 4 единицы техники, 12 человек личного состава. ЧП обошлось без пострадавших.