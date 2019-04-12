Стала известна дата прощания с Владиславом Тетюхиным

Прощание с уральским меценатом Владиславом Тетюхиным, скончавшимся 11 апреля, состоится в субботу, сообщил источник в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре. Церемония прощания с Тетюхиным пройдёт в Нижнем Тагиле и Верхней Салде.

«Прощание с Тетюхиным состоится в субботу, 13 апреля - в 9:00 в Нижнем Тагиле и в 12:00 в Верхней Салде», — сообщили в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре.

Предположительно, Владислав Тетюхин будет похоронен на своей родине в Москве.

Напомним, Владислав Тетюхин скончался в Нижнем Тагиле на 87-м году жизни после продолжительной болезни. В 2007 году ему было присвоено звание почётного гражданина Свердловской области, он также является почётным гражданином Верхней Салды. Тетюхин на собственные средства создал Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле. В 2012 году доктор технических наук, действительный член РАИН Тетюхин занял 153-е место в списке Forbes с состоянием в 690 миллионов долларов.