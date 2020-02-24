Стал известен соперник «Уралочки-НТМК» в плей-офф

В заключительном 16-м туре российской женской Суперлиги «Уралочка-НТМК» выиграла в Нижнем Тагиле у «Ленинградки» из Санкт-Петербурга со счётом 3:0 (25:23, 25:19, 25:22). Самым результативным игроком у «уралочек» стала Ксения Парубец, набравшая 14 очков. Несмотря на победу, команда Николая Карполя завершила регулярный чемпионат на третьем месте, пропустив вперёд казанское «Динамо» и калининградский «Локомотив».

«Мы выиграли 13 матчей, в трёх потерпели поражение, — подвёл итоги первого этапа Николай Карполь. — Одно из поражений было здесь, в Нижнем Тагиле, оно связано с травмой Анны Климец. Дальше весь чемпионат мы играли без неё, а она наш ведущий нападающий. Поэтому выигрывать было тяжело. Прошли чемпионат нормально. Теперь надо готовиться к плей-офф. Самый вероятный соперник — “Сахалин”. Трудная команда. Накопилась усталость, кроме того, есть травмы. Сегодня с травмой играла Ксения Парубец. Нужно, чтобы было время на восстановление».

Отметим, что начиная с 2016 года с ВК «Сахалин» «Уралочка-НТМК» встречалась семь раз и во всех играх одержала победу.