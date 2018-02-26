Стал известен новый состав Общественной палаты Нижнего Тагила

Сегодня, 27 февраля, был утверждён полный состав Общественной палаты (ОП) второго созыва. В него вошли 18 человек. Состав ОП формировался тремя способами. По шесть кандидатур предложили глава города Сергей Носов и депутаты Нижнетагильской гордумы, ещё шесть тагильчан от некоммерческих организаций и общественных объединений выбрали сегодня в ходе заседания уже утверждённые члены палаты.

В настоящее время в Нижнем Тагиле зарегистрировано около 250 общественных объединений и организаций (в том числе религиозных). Из них кандидатов в члены ОП выдвинули только 14. В ходе обсуждений и голосования уже утверждённые члены палаты выбрали из 14 шестерых своих коллег, ими стали:

— Олег Герасимов, председатель Нижнетагильского отделения Ассоциации юристов России (выдвинут «Центром общественных инициатив»);

— Анна Межова, председатель БФ «Нижнетагильский городской родительский комитет» (выдвинута на слёте НКО «Тагил — это мы»);

— Вадим Оленев, председатель ТОС «Восточный» (выдвинут Ассоциацией председателей органов ТОС);

— Садраддин Шахмаров, председатель Региональной общественной организации социальной помощи и защиты граждан «Азербайджанский дом дружбы» СО (выдвинут Советом данной организации);

— Анжелика Южакова, председатель Нижнетагильского городского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» (выдвинута указанной организацией);

— Жанна Климова, главный врач ГБУЗ СО ГП № 4 (выдвинута «Российским Красным Крестом»).

Напомним, после голосования депутатов Нижнетагильской гордумы 25 января в состав Общественной палаты попали:

— гендиректор «Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра», почётный гражданин города Владислав Тетюхин (выдвинут Михаилом Кручининым);

— председатель совета директоров ЗАО «Стройкомплекс» Олег Сохраннов (выдвинут Вадимом Раудштейном);

— заместитель председателя ППО ОАО «ЕВРАЗ НТМК» ГМПР» Тимофей Проскурнин (выдвинут Алексеем Пыриным);

— директор ООО «Глобус» Станислав Недопекин (выдвинут Александром Петровым);

— председатель Совета ветеранов УВЗ, бывший депутат НТГД Георгий Бедрик (выдвинут Русланом Юсуповым);

— заведующая отделом по информационной работе профкома УВЗ Марина Шитова (выдвинута Романом Гореленко).

Формирование тагильской ОП второго созыва началось в конце декабря прошлого года. Мэр Сергей Носов определился с перечнем своих кандидатов первым.

«Это три человека из нынешнего состава Общественной палаты: советник управляющего директора ОАО "ЕВРАЗ НТМК" Михаил Аршанский, настоятельница Скорбященского женского монастыря Нижнетагильской епархии РПЦ игумения Мария и председатель совета НКО города Татьяна Камешкова. Из новых — председатель тагильского Союза журналистов Елена Дроздова, председатель городского Совета ветеранов Иван Хороший и студент Нижнетагильского горно-металлургического колледжа Дмитрий Арды», — рассказывала ранее АН «Между строк» пресс-секретарь главы города Галина Кобяк.

Орган будет собираться раз в три месяца, срок полномочий её членов составит два года со дня первого заседания. Председатель Общественной палаты Нижнего Тагила будет избран в ближайшее время. Ранее им являлся почётный гражданин города, советник управляющего директора ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Михаил Аршанский.

Общественная палата Нижнего Тагила создана в конце 2015 года. Согласно положению, она является независимым коллегиальным органом, осуществляющим свою деятельность на общественных началах в целях достижения общественного согласия при решении важнейших социальных, экономических и политических вопросов местного значения, регулярного и конструктивного взаимодействия граждан и органов местного самоуправления в интересах населения города. В состав ОП входят 18 человек, постоянно или преимущественно проживающих в городе Нижнем Тагиле, представляющих политические партии, общественные, религиозные, профессиональные, научные, творческие и иные объединения и союзы. Все они осуществляют свои полномочия на неосвобождённой и безвозмездной основе.