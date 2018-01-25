Депутаты Нижнего Тагила утвердили список членов городской Общественной палаты

Сегодня, 25 января, депутаты Нижнего Тагила на очередном заседании гордумы утвердили список тех людей, которые попадут в Общественную палату города второго созыва. Ранее народные избранники озвучили фамилии претендентов в ОП на думской комиссии по самоуправлению. После голосования депутатов в думе в состав Общественной палаты попали:

— гендиректор «Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра», почётный гражданин города Владислав Тетюхин (выдвинут Михаилом Кручининым);

— председатель совета директоров ЗАО «Стройкомплекс» Олег Сохраннов (выдвинут Вадимом Раудштейном);

— заместитель председателя ППО ОАО «ЕВРАЗ НТМК» ГМПР» Тимофей Проскурнин (выдвинут Алексеем Пыриным);

— директор ООО «Глобус» Станислав Недопекин (выдвинут Александром Петровым);

— председатель Совета ветеранов УВЗ, бывший депутат НТГД Георгий Бедрик (выдвинут Русланом Юсуповым);

— заведующая отделом по информационной работе профкома УВЗ Марина Шитова (выдвинута Романом Гореленко).

Дмитрий Скоропупов предлагал ввести в состав ОП заместителя гендиректора по экономике, финансам и персоналу АО «Уралкриомаш» Артура Гартунга, но тот сам отказался от этого предложения, так как планирует сменить место жительства в связи с назначением на работу в другом городе. За другие шесть кандидатур проголосовали 25 из 27 присутствовавших на заседании думы депутатов.

Напомним, формирование тагильской Общественной палаты (ОП) второго созыва началось в конце декабря прошлого года. Определение состава ОП проходит тремя способами. По шесть кандидатур могут предложить глава города Сергей Носов и депутаты НТГД. Ещё шесть человек выберут утверждённые члены палаты из заявок общественных организаций. Пресс-секретарь мэра Галина Кобяк ранее сообщала АН «Между строк», что Сергей Носов уже определился с перечнем кандидатов в Общественную палату второго созыва.

«Это три человека из нынешнего состава Общественной палаты: советник управляющего директора ОАО "ЕВРАЗ НТМК" Михаил Аршанский, настоятельница Скорбященского женского монастыря Нижнетагильской епархии РПЦ игумения Мария и председатель совета НКО города Татьяна Камешкова. Из новых — председатель тагильского Союза журналистов Елена Дроздова, председатель городского Совета ветеранов Иван Хороший и студент Нижнетагильского горно-металлургического колледжа Дмитрий Арды», — рассказала Галина Кобяк.

Общественная палата Нижнего Тагила создана в конце 2015 года. Согласно положению, она является независимым коллегиальным органом, осуществляющим свою деятельность на общественных началах в целях достижения общественного согласия при решении важнейших социальных, экономических и политических вопросов местного значения, регулярного и конструктивного взаимодействия граждан и органов местного самоуправления в интересах населения города. Членами общественной палаты не могут стать чиновники и лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Орган будет собираться раз в три месяца, срок полномочий её членов составит два года со дня первого заседания.

В состав ОП входят 18 человек, постоянно или преимущественно проживающих в Нижнем Тагиле, представляющих политические партии, общественные, религиозные, профессиональные, научные, творческие и иные объединения и союзы. Все они осуществляют свои полномочия на неосвобождённой и безвозмездной основе. Председателем ОП сейчас является почётный гражданин города, советник управляющего директора ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Михаил Аршанский.