Стаканчик с чаем в аэропорту Томска Навальный получил от своего помощника (ВИДЕО)

Стаканчик с чаем, которым, возможно, отравился оппозиционер Алексей Навальный, был принесён помощником политика Ильёй Пахомовым. Подтверждающую это видеозапись с камер наблюдения аэропорта Томска опубликовал Mash.

«На видео с камер наблюдения аэропорта Томска видно, что Алексей садится за столик без напитка. Позже стаканчик приносит ему Илья Пахомов, сотрудник ФБК, помощник Навального. Таким образом, на стойке никто не мог знать, для кого готовится напиток», — пишет телеграм-канал.

Напомним, утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву, самолёт экстренно приземлился в Омске, где политика госпитализировали в местную больницу. Там его пришлось ввести в искусственную кому.

По словам помощницы оппозиционера Киры Ярмыш, Навальный до вылета пил только чай в аэропорту, она предположила, что токсин был подмешан в напиток. Предварительный диагноз главы ФБК — острое отравление неустановленным психодислептиком, веществом, способным вызывать галлюцинации.