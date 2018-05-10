США введут новые санкции против нескольких оборонных структур России

Госдепартамент США решил ввести санкции против оборонительных структур России, Китая и других стран из-за нарушения американского законодательства по нераспространению оружия массового уничтожения, документ опубликован на сайте Федерального реестра США.

В нём отмечается, что США установили, что часть иностранцев и иностранных организаций занимаются деятельностью, которая является основанием для применения ограничительных мер, в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения.

«Закон предусматривает наказание иностранных юридических и физических лиц за продажу или приобретение у Ирана, Сирии или Северной Кореи товаров, услуг или технологий, которые могут внести вклад в развитие оружия массового уничтожения», - говорится в документе.

Санкции вводятся против оборонительных структур России, Ирана, Северной Кореи, Китая, а также компаний из Турции и Саудовской Аравии.

Из российских структур в чёрный список, в частности, вошли учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт министерства обороны РФ в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн «Барли», а также Главное управление Генерального штаба (бывшее ГРУ).

В общем санкции вводятся в отношении 28 человек и структур.

Государственным структурам США запрещено заключать контракты с фигурантами санкционного списка и продавать им военное оборудование и технологии. Санкции будут действовать два года.