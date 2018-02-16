США, Великобритания и Австралия обвинили Россию в создании вируса NotPetya

Власти США, Австралии и Великобритании обвинили Россию в создании и распространении компьютерного вируса-вымогателя NotPetya, сообщает РИА Новости. По мнению западных спецслужб, Кремль поддерживает злоумышленников, создавших вредоносную программу.

«В июне 2017 года российские вооружённые силы начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории. Хакерская атака с помощью вируса NotPetya быстро распространилась по всему миру, вызвав убытки в миллиарды долларов и принеся ущерб компьютерам по всей Европе, Азии и Америке», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Вслед за США подобные заявления сделали правительства Объединённого Королевства и Австралии.

«Основываясь на информации австралийских разведывательных агентств, после консультаций с властями США и Объединённого Королевства правительство Австралии пришло к выводу, что власти России поддерживали злоумышленников, ответственных за инцидент», — заявил министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Энгус Тэйлор.

Ранее Кремль категорически отверг обвинения в причастности России к хакерским атакам, назвав их бездоказательными и беспочвенными.