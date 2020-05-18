США отправили в Россию аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус

Власти США направили в Россию аппараты искусственной вентиляции лёгких и тесты на выявление коронавируса, рассказал в интервью Washington Examiner глава Госдепартамента Майк Помпео.

Он отметил, что в России непростая ситуация в борьбе с коронавирусом, особенно в Москве.

«Около недели назад, может быть чуть больше, наш президент разговаривал с президентом Путиным и решил оказать помощь России. Речь идёт о тестах и аппаратах ИВЛ. Это оборудование уже в пути. Мы рады, что можем помочь им в борьбе с этим вирусом», — рассказал Помпео.

Ранее, 7 мая, Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин принял его предложение направить в Россию аппараты искусственной вентиляции лёгких. До этого, в начале апреля, Россия отправила в США партию аппаратов ИВЛ, которые были произведены на Уральском приборостроительном заводе. Позже аналогичные аппараты стали причиной пожара в двух больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Власти США заявили, что поставленные из России ИВЛ не устанавливались в больницах, однако теперь будут изъяты.

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