США исключили корпорацию «ВСМПО-Ависма» из санкционного списка

Минторг США признал ошибочное включение корпорации «ВСМПО-Ависма» в чёрный список компаний — «конечных военных пользователей», куда входят предприятия, по мнению ведомства сотрудничающие с вооружёнными силами своих государств, пишет РБК.

В официальном документе говорится, что из списка «конечных военных пользователей» исключается ОАО «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya Vsmpo Avisma OAO), так как это наименование дублирует другое — «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya VSMPO AVISMA). Также в ведомстве уточняют, что последнее наименование планировали включить в список, но в итоге передумали, потому что «комитет по проверке конечных пользователей решил, что [корпорация] не относится к конечным военным пользователям».

«ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титана. О том, что корпорация попала в этот список вместе с ещё одним уральским заводом, стало известно в конце декабря 2020 года.