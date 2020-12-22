США ввели санкции против «ВСМПО-Ависмы»

Каменск-Уральский металлургический завод и компания «ВСМПО-Ависма» оказались в новом санкционном списке США. Кроме них, в список попало более сотни компаний, связанных с оборонной промышленностью.

Под американские ограничения попал и «Ростех», куда входит несколько активов на Урале, в том числе Уральский приборостроительный завод и Уральский оптико-механический завод.

«ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титана, один из основных заказчиков предприятия — американский авиастроительный концерн Boeing. Продукцию корпорация поставляет в 50 стран. Основное производство расположено в Верхней Салде. Корпорация «Ростех» владеет 25% акций уральского предприятия.

Каменск-Уральский металлургический завод является поставщиком высокотехнологичной продукции из деформируемых алюминиевых, магниевых сплавов. Предприятие также работает на экспорт в США, Европу, Южную Америку и восточные страны.