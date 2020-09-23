Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев

Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в 2019 году восемь сослуживцев в воинской части в Забайкалье, признал вину в содеянном, судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала его здоровым, сообщает военное следственное управление следственного комитета России.

«Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте», – говорится в заявлении ведомства.

Как сообщил РБК адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев, предварительное заседание 2-го Восточного окружного военного суда по делу срочника назначено на 29 сентября. В суде подтвердили эту информацию, заседание пройдёт в закрытом режиме.

Напомним, Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в октябре 2019 года в воинской части в Забайкальском крае, восемь человек погибли. Обвиняемый заявил, что сделал это из-за дедовщины в части, а также из-за угрозы изнасилования.