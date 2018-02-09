«Средний чек 130 рублей». На ЕВРАЗ НТМК открылась обновлённая столовая

Сегодня в цехе по ремонту металлургического оборудования № 3 ЕВРАЗ НТМК официально открылась обновлённая столовая. Ранее руководство комбината решило перенести заведение общепита со второго на первый этаж, что стало правильным шагом, заявил на открытии управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарёв. На реставрацию пустующего помещения было потрачено 35 млн рублей, ещё на 4 млн рублей закуплено современное оборудование. Обеденный зал рассчитан на 88 посадочных мест, планируется, что ежедневно в круглосуточном режиме в ней будут питаться 270 металлургов.

«Из всех столовых на комбинате только шесть осталось неотремонтированных, и они меньше по размеру. Думаю, в следующем году мы закончим программу. Скоро все трудящие будут питаться в таких условиях, как здесь», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарёв.

В книге отзывов и предложений Алексей Кушнарёв пожелал коллективу столовой бережно относиться к оборудованию и содержанию помещений.

На территории ЕВРАЗ НТМК сегодня действует 19 столовых. Каждый работник ежесменно получает специальную дотацию на питание за каждый отработанный час. По словам директора филиала компании «Корпус Групп», которая занимается питанием металлургов в Нижнем Тагиле, средний чек в столовой составляет 130 рублей.