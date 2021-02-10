Среднеуральская птицефабрика заявила об угрозе закрытия

Директор Среднеуральской птицефабрики заявил об угрозе закрытия. По словам мужчины, компания приостановила работу большинства цехов и теперь предприятие занимается только производством племенных яиц и переработкой мяса птицы. Также с предприятия уже ушли около 670 человек из 870.

Как рассказал владелец компании Андрей Косилов, вопрос о закрытии встал после того, как компания «Равис» прекратила перевозку взрослых бройлеров с птицефабрики «Среднеуральская» в Челябинск. Забивать птицу в Свердловской области компания не может, поскольку не имеет права сливать свои стоки в городские очистные сооружения. При этом, по словам директора, «Равис» на протяжении полутора лет несёт ежемесячные убытки в 8 млн рублей из-за вынужденных затрат на логистику. В итоге на птицефабрике решили оставить только маточное стадо и цех по переработке, который загружен лишь на пятую часть.

«Полтора года мы надеялись, что нас подключат к очистным сооружениям "Тепловодоканала". Этого не произошло. Нам пообещали, что в 2023 году городские очистные будут сданы после модернизации — возможно, тогда ситуация изменится», — заявил 66.ru владелец птицефабрики.

Директор предприятия Максим Максимов добавил, что власти Свердловской области предложили им переехать. Однако предложенные областным правительством площадки не соответствуют необходимым требованиям и расположены близко к населённым пунктам.