Среднеуральская птицефабрика отменила приказ об увольнении всех сотрудников

Среднеуральская птицефабрика отменила приказ, на основании которого под сокращение должен был попасть весь штат — 911 человек, пишет E1.ru.

О возможности увольнения всех сотрудников птицефабрики и о её закрытии стало известно накануне, 12 февраля, — на предприятие, чтобы его закрыть, приехали судебные приставы. При проверке предприятия были выявлены нарушения пожарной безопасности, и суд постановил закрыть производство до устранения нарушений. Руководство птицефабрики приняло решение сократить сотрудников.

Позже суд отменил решение о приостановке деятельности, приказ об увольнении работников тоже отменили.