«Тысяча работников остаётся на улице»: суд приостановил работу Среднеуральской птицефабрики

Судебные приставы приехали закрывать Среднеуральскую птицефабрику, со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишут E1.ru и Ura.ru.

Источник Ura.ru в прокуратуре называет причиной закрытия предприятия судебное разбирательство.

«Сегодня суд Верхней Пышмы принял решение по иску городской прокуратуры приостановить работу ООО "Птицефабрика "Среднеуральская" до исполнения предписаний МЧС. В комплекс зданий по адресу: Среднеуральск, улица Советская, 110 прекращён доступ персонала и прочих лиц», — сообщил собеседник издания.

Поводом для такого решения стало неисполнение законодательства о пожарной безопасности — нарушения выявлялись регулярно и с ноября 2019 года не были устранены.

Для сохранения поголовья птицу будут вывозить в другие подразделения агрохолдинга «Равис», в состав которого входит птицефабрика «Среднеуральская». Не исключено, что птицу придётся забить, поскольку до рассмотрения иска предприятие не будет работать, а ближайшее заседание суда намечено на 17 февраля.

По информации источника E1.ru, все сотрудники предприятия будут уволены.

«Это бред. Тысяча человек остаются на улице, для Среднеуральска это катастрофа. Всем наплевать на работников. Подоплёка конфликта там очень простая: есть нёподалеку коттеджный посёлок богатых людей и от птицефабрики дурной запах. Три года назад туда запустили каких-то подростков, которые раздавали листовки с надписью "вам не заплатят зарплату". Охрана их задержала, а потом возбудили уголовное дело, что им чуть ли не угрожали насилием», — сказал собеседник.

В 2018 году птицефабрика «Среднеуральская» уже становилась участницей громкого скандала: рядом со зданиями компании были найдены свалки сгнивших куриных тушек. Сотрудники департамента Росприроднадзора по УрФО после сообщений в СМИ выехали на место. Под одной из версий, на фабрике решили не тратиться на утилизацию тушек и просто выбросили умерших пернатых в отстойник птицефабрики. После проверки выяснилось, что мёртвые курицы «не с птицефабрики, птиц кто-то подбросил, произошла провокация». В декабре 2019 года сотрудники Росгвардии поймали работников ООО «Птицефабрика Среднеуральская» на сливе куриного помёта. По словам источника, после скандалов в ситуацию с предприятием вмешались областные власти, решившие навести порядок.