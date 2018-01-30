«Спутник» проиграл китайскому клубу, ведя в счёте 3:0

Тагильский хоккейный клуб «Спутник» в столице самой северной провинции Китая Хэйлунцзян — городе Харбин — накануне потерпел шестое поражение кряду. Ведя в счёте после двух периодов 3:0, в третьем «бобры» смогли растерять заработанное преимущество, пропустив четыре безответных шайбы.

«Ну, какое может быть впечатление после того, как вели 3:0 и проиграли 3:4?! Настроение неважное, но мы делаем выводы. У нас есть лишние люди, которые то ли не могут, то ли им безразлична судьба команды вообще и в отдельном матче. Ну, осталось несколько игр. Людей этих в команде не будет. А будет строиться команда совершенно другая. Оставим 20-30 процентов, не больше, и будем искать других людей. Потому что так играть нельзя. Это или безразличие, или трусость, или, может быть, всё вместе», — заявил главный тренер «Спутника» Сергей Лопушанский.

Напомним, «Спутник» находится на 26-й строчке турнирной таблицы и потерял все шансы на выход в плей-офф. Завтра, 31 января, тагильчане на выезде сыграют с ещё одним китайским клубом «Ценг Тоу».