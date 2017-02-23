«Спутник» и «Уралочка-НТМК» одержали первые победы в плей-офф

В Нижнем Тагиле хоккеисты «Спутника» в первом матче 1/8 финала в овертайме переиграли ангарский «Ермак» – 2:1. Гости первыми открыли счёт заброшенным шайбам на 39-й минуте. Но в середине третьего периода хозяева отыгрались. Шайба на счету Вадима Кравченко. Основное время матча так и закончилось вничью – 1:1. В овертайме удача была на стороне «Спутника»: решающую шайбу на 68-й минуте забил Евгений Гасников. Следующий матч состоится сегодня, 26 февраля, в Нижнем Тагиле. Начало встречи в 17.00. Игра в серии продолжается до четырёх побед.

«Первая игра плей-офф, где-то у наших ребят скованность была в начале игры, но игра равная, – отметил главный тренер тагильчан Андрей Кирдяшов. – На первый план выходила битва характеров. Сегодня удача была с нами, поэтому мы победили. Завтра – другая игра! К ней надо готовиться. Игры плей-офф тем и хороши, что они непредсказуемы. Посмотрите, как там играют команды. Вчера – 6:0, сегодня – 0:4, вчера – 1:0, сегодня – 0:1, хотя играют места 5-е с 12-м… Потому что это – плей-офф, тем он и интересен. Пойдём дальше. Спасибо болельщикам, что пришли нас поддержать, им огромное спасибо за поддержку. Сегодня они нам помогли очень сильно».

В 1/4 финала женской волейбольной Суперлиги «Уралочка-НТМК» в Нижнем Тагиле уверенно переиграла «Заречье-Одинцово» со счётом 3:1 (25:27, 25:16, 25:15, 25:18). В полуфинал пройдёт команда, одержавшая две победы в четвертьфинальной серии. Второй матч команды проведут в Подмосковье 4 марта.

«Нам не удалась первая партия, не получилось стабильно держать высокую концентрацию, – анализирует игру главный тренер “Уралочки-НТМК” Николай Карполь. – Допустили много ошибок в приёме, хотя вели 13:6, успокоились. А в следующих партиях было преимущество в счёте, нам было играть легче. Результатом я, конечно, доволен. Победа есть победа. Во всяком случае, мы завоевали право играть ещё один матч дома, если потребуется. Это большое дело».

Агентство новостей «Между строк»