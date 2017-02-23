Сегодня: Вс, 26 Февраля, 2017 | USD 57.48 руб. 0.52   EUR 60.45 руб. 0.55   | 3 °C
26 Фев 2017 11:16 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Спорт

«Спутник» и «Уралочка-НТМК» одержали первые победы в плей-офф

В Нижнем Тагиле хоккеисты «Спутника» в первом матче 1/8 финала в овертайме переиграли ангарский «Ермак»  2:1. Гости первыми открыли счёт заброшенным шайбам на 39-й минуте. Но в середине третьего периода хозяева отыгрались. Шайба на счету Вадима Кравченко. Основное время матча так и закончилось вничью  1:1. В овертайме удача была на стороне «Спутника»: решающую шайбу на 68-й минуте забил Евгений Гасников. Следующий матч состоится сегодня, 26 февраля, в Нижнем Тагиле. Начало встречи в 17.00. Игра в серии продолжается до четырёх побед.

«Первая игра плей-офф, где-то у наших ребят скованность была в начале игры, но игра равная,  отметил главный тренер тагильчан Андрей Кирдяшов.  На первый план выходила битва характеров. Сегодня удача была с нами, поэтому мы победили. Завтра – другая игра! К ней надо готовиться. Игры плей-офф тем и хороши, что они непредсказуемы. Посмотрите, как там играют команды. Вчера – 6:0, сегодня – 0:4, вчера  1:0, сегодня – 0:1, хотя играют места 5-е с 12-м… Потому что это – плей-офф, тем он и интересен. Пойдём дальше. Спасибо болельщикам, что пришли нас поддержать, им огромное спасибо за поддержку. Сегодня они нам помогли очень сильно».

В 1/4 финала женской волейбольной Суперлиги «Уралочка-НТМК» в Нижнем Тагиле уверенно переиграла «Заречье-Одинцово» со счётом 3:1 (25:27, 25:16, 25:15, 25:18). В полуфинал пройдёт команда, одержавшая две победы в четвертьфинальной серии. Второй матч команды проведут в Подмосковье 4 марта.

«Нам не удалась первая партия, не получилось стабильно держать высокую концентрацию, – анализирует игру главный тренер “Уралочки-НТМК” Николай Карполь.  Допустили много ошибок в приёме, хотя вели 13:6, успокоились. А в следующих партиях было преимущество в счёте, нам было играть легче. Результатом я, конечно, доволен. Победа есть победа. Во всяком случае, мы завоевали право играть ещё один матч дома, если потребуется. Это большое дело».

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • «Спутник» и «Уралочка-НТМК» одержали первые победы в плей-офф

Рекомендуемые новости:

64x64
23.Фев.17 11:27 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-17: «Защитники», Big Stand-up и КВН

О том, чем заняться с 23 по 26 февраля
64x64
22.Фев.17 13:14 | Комментарии: 0

Суд Нижнего Тагила вынес приговор работникам УВЗ за кражу пяти полувагонов

64x64
20.Фев.17 10:48 | Комментарии: 0

ОБЭП и прокуратура проверяют провальный проект тагильской мэрии по строительству микрорайона «Александровский»

Лента новостей

«Спутник» и «Уралочка-НТМК» одержали первые победы в плей-офф «Спутник» и «Уралочка-НТМК» одержали первые победы в плей-офф
26.02.2017 | Комментарии: 0
Один день из жизни Алексея Навального и флага США в Екатеринбурге (ФОТО) Один день из жизни Алексея Навального и флага США в Екатеринбурге (ФОТО)
25.02.2017 | Комментарии: 0
Нижняя Ерзовка: от первого драмтеатра до элитного микрорайона Нижняя Ерзовка: от первого драмтеатра до элитного микрорайона
25.02.2017 | Комментарии: 0
Леонид Волков объяснил, почему Навальный не будет пока открывать штаб в Нижнем Тагиле Леонид Волков объяснил, почему Навальный не будет пока открывать штаб в Нижнем Тагиле
25.02.2017 | Комментарии: 0
«Антимайдан» устроил пикет у штаба Навального в Екатеринбурге «Антимайдан» устроил пикет у штаба Навального в Екатеринбурге
25.02.2017 | Комментарии: 0
Житель Нижнего Тагила зарезал собутыльника из-за разногласий в музыке Житель Нижнего Тагила зарезал собутыльника из-за разногласий в музыке
23.02.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле прошёл первый зимний «Забег Героев» В Нижнем Тагиле прошёл первый зимний «Забег Героев»
23.02.2017 | Комментарии: 0
NASA нашло семь похожих на Землю планет (ВИДЕО) NASA нашло семь похожих на Землю планет (ВИДЕО)
23.02.2017 | Комментарии: 0
Генпрокуратура попросила отменить приговор за репост Евгении Чудновец Генпрокуратура попросила отменить приговор за репост Евгении Чудновец
23.02.2017 | Комментарии: 0
Тагильский weekend топ-17: «Защитники», Big Stand-up и КВН Тагильский weekend топ-17: «Защитники», Big Stand-up и КВН
23.02.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


Боксёр из Нижего Тагила Никита Кузнецов встретился лицом к лицу со своим соперником за звание чемпиона России Боксёр из Нижего Тагила Никита Кузнецов встретился лицом к лицу со своим соперником за звание чемпиона России
22.02.2017 | Комментарии: 0
Убийц полковника Гошта и его семьи под Сызранью приговорили к пожизненному заключению Убийц полковника Гошта и его семьи под Сызранью приговорили к пожизненному заключению
22.02.2017 | Комментарии: 0
Адвокат Владимира Кара-Мурзы подал заявление о покушении на убийство журналиста Адвокат Владимира Кара-Мурзы подал заявление о покушении на убийство журналиста
22.02.2017 | Комментарии: 0
NYT, Bloomberg и The Telegraph попали в рубрику «фейковых» новостей от российского МИД NYT, Bloomberg и The Telegraph попали в рубрику «фейковых» новостей от российского МИД
22.02.2017 | Комментарии: 0
Россия отказалась приравнивать блогера Навального к СМИ Россия отказалась приравнивать блогера Навального к СМИ
22.02.2017 | Комментарии: 0
В День защитника Отечества театр Джигарханяна презентует в Нижнем Тагиле «божественную комедию жизни» В День защитника Отечества театр Джигарханяна презентует в Нижнем Тагиле «божественную комедию жизни»
22.02.2017 | Комментарии: 0
Верховный суд освободил Ильдара Дадина Верховный суд освободил Ильдара Дадина
22.02.2017 | Комментарии: 0
Суд Нижнего Тагила вынес приговор работникам УВЗ за кражу пяти полувагонов Суд Нижнего Тагила вынес приговор работникам УВЗ за кражу пяти полувагонов
22.02.2017 | Комментарии: 0
Чайка попросил у Медведева денег на здания для прокуратуры Чайка попросил у Медведева денег на здания для прокуратуры
22.02.2017 | Комментарии: 0
Минобороны выбрало замену самолётам Ту-154 Минобороны выбрало замену самолётам Ту-154
22.02.2017 | Комментарии: 0
С Байконура стартовала последняя ракета «Союз-У» С Байконура стартовала последняя ракета «Союз-У»
22.02.2017 | Комментарии: 0
На УВЗ впервые за три года анонсировали выплату тринадцатой зарплаты На УВЗ впервые за три года анонсировали выплату тринадцатой зарплаты
22.02.2017 | Комментарии: 0
Счётная палата выявила нарушения в работе мэрии Нижнего Тагила на 3,4 млрд рублей Счётная палата выявила нарушения в работе мэрии Нижнего Тагила на 3,4 млрд рублей
22.02.2017 | Комментарии: 0
Прокуратура требует возбудить против главы «Почты России» новое уголовное дело Прокуратура требует возбудить против главы «Почты России» новое уголовное дело
22.02.2017 | Комментарии: 0
Сталевары ЕВРАЗа одели воспитанников реабилитационного центра «Радуга» в Нижнем Тагиле Сталевары ЕВРАЗа одели воспитанников реабилитационного центра «Радуга» в Нижнем Тагиле
22.02.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости