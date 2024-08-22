Спустя полтора года у посёлка Висимо-Уткинск появился глава

Спустя полтора года у посёлка Висимо-Уткинск под Нижним Тагилом появился глава. Новым «мэром» стал Сергей Ходырев. Как сообщается на сайте администрации Нижнего Тагила, назначение состоялось 14 августа.

«Ходырев Сергей Викторович по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы назначен на должность главы Висимо-Уткинской территориальной администрации Администрации города Нижний Тагил», — сообщается на сайте мэрии.

До назначения на должность Сергей Ходырев являлся руководителем шести организаций: ООО «УК Стройсервис», ООО «Управляющая компания Дзержинского района», ООО «Труд» и других.

Накануне, 21 августа, журналисту АН «Между строк» удалось дозвониться до Сергея Ходырева, но из-за большой занятости он попросил позвонить на следующий день. Сегодня, 22 августа, в Висимо-Уткинской территориальной администрации сообщили, что комментарии они не дают, а все вопросы Сергею Викторовичу можно задать через отдел по работе со СМИ администрации Нижнего Тагила.

Напомним, в апреле текущего года жители посёлка Висимо-Уткинск пожаловались на состояние дорог общего пользования. Карета скорой помощи не смогла добраться до пункта назначения, поскольку увязла в грязи. Вытащить автомобиль удалось только с привлечением спецтехники МЧС.