В посёлке под Нижним Тагилом автомобиль скорой помощи застрял в грязи

Жители посёлка Висимо-Уткинск (относится к Нижнему Тагилу) жалуются на состояние дорог общего пользования. В конце прошлой недели карета скорой помощи не смогла добраться до пункта назначения, поскольку увязла в грязи. Вытащить автомобиль удалось только с привлечением спецтехники МЧС, сообщает портал Е1.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила заявили, что на место была направлена техника «Тагилдорстроя».

«Как сообщают в управлении экономики и территориального развития, на состоянии дороги сказалось обильное снеготаяние из-за прихода ранней весны. Сегодня на месте работают специалисты “Тагилдорстроя”. Они сделают грейдирование дороги. Проект по ремонту участка уже готов. Окончательное решение о сроках ремонта примут после того, как документация пройдёт ценовую экспертизу. Ситуация на контроле и.о. главы Висимо-Уткинска», — пояснили в администрации города.