«Спрос очень большой». Предприниматели Нижнего Тагила не успевают изготавливать тканевые маски

В Нижнем Тагиле в связи с эпидемией коронавируса вырос спрос на медицинские маски, однако в аптеках города их давно не купить. Поэтому магазины, фрилансеры и большие швейные предприятия занялись пошивом масок.

Тагильская фабрика детского трикотажа Lemive (в прошлом — «Милое солнышко») начала осваивать новый вид работ. Пока заказов на детскую одежду нет, швеи шьют одноразовые медицинские маски. Товар поставляют оптом компаниям и предприятиям Нижнего Тагила. Частные лица тоже могут сделать заказ. Главное условие — нужно приобрести не меньше 10 упаковок (в упаковке 10 масок, цена за пачку — 300 рублей).

«Сейчас все наши магазины закрыты, большая часть персонала сидит дома, но швеи работают. Мы делаем одноразовые маски из медицинского нетканого материала. Шить многоразовые из хлопка нам невыгодно, потому что делать их дольше, сложнее и дороже: мы работаем с турецким хлопком, который из-за скачка доллара сильно подрос в цене. Мы могли бы изготавливать маски большими объёмами, но пока есть проблемы с материалом — его нет по всей России», — рассказывает директор предприятия Сергей Ветошкин.

Тагильчанка Полина Шаповалюк в последние три дня отказалась от изготовления детских игрушек, которым занимается несколько лет, и начала принимать заказы на тканевые маски.

«Спрос на маски очень большой. За три дня уже купили примерно 70 штук. Работаю нон-стопом, людям нужен товар срочно, они даже не готовы ждать до вечера того же дня. Чёрные маски я не успеваю даже фотографировать, так как выдаю заказы прямо "из-под иглы". Доставки у меня нет, люди забирают товар самовывозом, оплачивают его онлайн. К сожалению, я наблюдаю, что с каждым часом растут цены на пошив масок из-за высокого спроса: если вчера они стоили 100 рублей, то сегодня — уже 400 рублей. Я считаю, что наживаться на людях в такие трудные моменты — это аморально, поэтому за свои маски беру 150 рублей. Это символическая цена, которую я не поднимаю, но силы уже на исходе», — рассказывает Полина.

Магазин одежды и спецснаряжения «Комбат» теперь тоже занялся продажей популярных масок, перчаток и антисептиков. Магазин работает в эту нерабочую неделю, поскольку занимается продажей товаров первой необходимости. Покупатели могут заказать товары на дом и оплатить онлайн.

«До объявления изоляции данные товары были второстепенными для нашего ассортимента, а теперь превратились в самый нужный продукт. Многоразовые тканевые маски сегодня самый востребованный товар среди тагильчан. Мы информируем покупателей, что маска является индивидуальной защитой и её нужно постоянно обрабатывать: ежедневно стирать с мылом, проглаживать с обеих сторон утюгом. И конечно же, рекомендуем всем сейчас находиться дома и выходить на улицу только по необходимости, с соблюдением всех правил», — говорит управляющая магазином Светлана Лапина.

Если возможности купить маску у вас нет, то её можно сшить самостоятельно. По словам органистки Нижнетагильской филармонии Натальи Ворониной, в этом нет ничего сложного. Главное — иметь под рукой хлопковую ткань, нитки, иглы и желательно швейную машинку. На YouTube можно найти огромное количество видеоуроков по изготовлению тканевых масок.