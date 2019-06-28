«Справедливая Россия» выдвинет на довыборы в Госдуму по Серову фельдшера скорой

Президиум центрального совета партии «Справедливая Россия» выдвинул кандидатом на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатной округу фельдшера Алексея Коровина, написал в Facebook депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

43-летний кандидат работает на «скорой помощи» в Новой Ляле. По словам Ионина, в 2015 году Коровин «стал известен, организовав акцию протеста работников "скорой помощи" против принудительного расторжения трудовых договоров и "оптимизации"».

«Человек из небольшого городка этого округа, в котором вырос, живёт и работает. Точно знает проблемы территории не из телевизора. Спас тысячи жизней. Простой трудяга. При выборе кандидатуры партия руководствовалась тем, что местным жителям он может быть более интересным, чем кандидат от "Единой России" Антон Шипулин», — написал Ионин.

Вакантное место в Госдуме освободилось после того, как депутат Сергей Бидонько был назначен вице-губернатором Свердловской области. Фаворитом на довыборах сейчас является биатлонист Антон Шипулин, который победил на праймериз «Единой России». Партия «Яблоко» выдвинет против него учительницу физики Ирину Скачкову. КПРФ выдвинет экскаваторщика из Качканара Габбаса Даутова. Довыборы в Госдуму состоятся 8 сентября.