КПРФ выставит против Шипулина на выборах в Госдуму депутата гордумы Качканара

Депутат Качканарской городской думы Габбас Даутов, больше 30 лет проработавший экскаваторщиком на Качканарском горно-обогатительном комбинате, составит конкуренцию от КПРФ биатлонисту Антону Шипулину на довыборах в Госдуму по Серовскому округу, сообщается в партийной газете «Свердловская правда».

Отвечая на вопрос о том, как он будет бороться с Шипулиным, которого официально поддержали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, его заместитель и бывший депутат от этого округа Сергей Бидонько, а также «Единая Россия», Даутов заявил, что он не боится с ним конкурировать, несмотря на административный ресурс, и «пусть его поддерживает хоть Папа Римский, хоть Дональд Трамп».

«Единороссы и власть себя уже окончательно дискредитировали. Все эти актёры и спортсмены жмут кнопки, принимая антинародные законы, по которым нам приходится жить. Я уверен: люди устали от творящегося в стране бардака. В этой ситуации разовые подачки во время предвыборной кампании, красивые обещания и давление начальников не заставят людей голосовать против собственных интересов. Меня всегда поддерживали простые люди, "мужики" с моего предприятия, такие же работяги, как и я. Имея такой ресурс, я всегда выходил победителем», — отметил Даутов.

Официально Центризбирком даст старт кампании по довыборам в Госдуму 13 июня, после этого партии смогут начать выдвижение кандидатов. Кроме Шипулина и Даутова, о своих планах побороться за мандат от Свердловской области пока никто не заявлял.