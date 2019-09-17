«Справедливая Россия» предложила внести изменения в действующую избирательную систему

Фракция «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуму пакет законопроектов, призванных внести коррективы в отечественную избирательную систему. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Как пишет Znak.com, поправки предполагают установление в российских регионах единого порядка формирования законодательных органов — в равной пропорции между депутатами, избираемыми по спискам политическим партий и в одномандатных округах. Действующее законодательство делает возможным доводить долю одномандатников до 75%. По мнению «СР», именно этим воспользовались перед единым днём голосования в сентябре в ряде регионов.

«Пропорции менялись с подачи “Единой России”, ведь трудно проводить кандидатов по спискам партии, утвердившей позорную пенсионную реформу. Подобные уловки вводят в заблуждение избирателей. В ходе кампании кандидаты-одномандатники не афишируют принадлежность к партии, а избравшись, формируют фракции “ЕР”. Эти уловки пора пресечь, выборная система не должна перекраиваться под сиюминутные интересы одной партии», — считает лидер справороссов Сергей Миронов.

Также он напомнил, что в этом году выборы в Мосгордуму проводились только по одномандатным округам и формально в них не участвовало ни одного кандидата от правящей партии.

«Это игра в прятки, которая допускается нынешним законодательством. Выборы — это не только борьба кандидатов. На них должна быть и открытая конкуренция партий, их идей и программ. Ведь самовыдвижение не отменяет партбилета в кармане. Избиратели должны понимать, за кого они голосуют», — сказал он.

Помимо этого, поправки «СР» к действующему законодательству предполагают частичную отмену муниципального фильтра, через который должны проходить кандидаты в губернаторы. В «Справедливой России» считают, что муниципальный фильтр не должен распространяться на кандидатов «хотя бы от парламентских партий», поскольку лишает выборы реальной политической конкуренции. Миронов отметил, что партии, представленные в Госдуме, уже получили поддержку избирателей на федеральном уровне, а значит, поддержка муниципальных депутатов в регионах для них вторична, а требование собирать депутатские подписи в ходе губернаторских кампаний явно избыточно.

Наконец, эсеры предлагают отказаться от практики досрочного голосования и голосования по открепительным удостоверениям на выборах всех уровней, поскольку эти формы голосования практически не сказываются на уровне явки, зато способствуют нарушениям на выборах.