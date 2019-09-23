Спортсмены-легкоатлеты сборной России не смогут выступить на ЧМ под национальным флагом

Всемирная ассоциация лёгкой атлетики (IAAF) заявила о продлении срока дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Таким образом, на чемпионате мира в Катаре, который пройдёт с 27 сентября по 6 октября, спортсмены-легкоатлеты сборной России не смогут выступить под национальным флагом.

«Совет единогласно принял решение, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики на данный момент не может быть восстановлена в правах», — цитирует «Медуза» заявление главы рабочей группы IAAF Руне Андерсен.

Членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики было приостановлено в 2015 году. По этой причине российские легкоатлеты уже пропустили Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Напомним, 23 сентября WADA инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации. Причиной такого решения стали несоответствия между данными, переданными Россией экспертам WADA в январе 2019 года, и информацией, которая содержится в базе LIMS. Из-за этого все российские спортсмены могут пропустить Игры-2020.