WADA поставило вопрос о несоответствии России антидопинговому кодексу

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации, со ссылкой на руководителя департамента спортивных конвенций Совета Европы и члена Набсовета РУСАДА Сергея Хрычикова пишет РБК.

Причиной такого решения стали несоответствия между данными, переданными Россией экспертам WADA в январе 2019 года и информацией, которая содержится в базе LIMS. Всемирное агентство дало РУСАДА три недели на то, чтобы подготовить и предоставить объяснения предполагаемых нарушений.

Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал о возможных манипуляциях со стороны России с данными Московской антидопинговой лаборатории. По его словам, «комитет WADA по соответствию проинформирует об этом исполком организации на заседании», которое пройдёт в Токио 23 сентября. После этого британские СМИ написали, что России грозит отстранение от Олимпийских игр. В Олимпийском комитете России назвали эти публикации слухами.

«Я не хочу говорить окончательно о возможных последствиях, но, конечно же, WADA должно снова отстранить РУСАДА. И возможно, следует наказать всю страну в целом, а не только национальное антидопинговое агентство», — заявил глава Института национальных антидопинговых агентств (iNADO) Майкл Аск.

В сентябре 2018 года исполком WADA восстановил полноправный статус РУСАДА, которого российское агентство лишилось в ноябре 2015 года. В январе WADA сообщило, что эксперты получили данные из базы Московской антидопинговой лаборатории. В июле Всемирное антидопинговое агентство объявило, что первую партию полученной из Москвы информации уже передали международным спортивным федерациям. Речь идёт о данных по 43 спортсменам и 150 допинг-пробам. Отмечалось, что пробы 298 россиян вызывают подозрения. Глава Минспорта Павел Колобков после этого заявил, что Москва выполняет все договорённости и тесно взаимодействует с WADA.