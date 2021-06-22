Спортсменка из Нижнего Тагила прошла квалификацию на Олимпийские игры

Тагильчанка Анастасия Кирпичникова из спортивного клуба «Спутник» прошла квалификацию на летние Олимпийские игры в Токио, войдя в восьмёрку сильнейших спортсменов на отборе в португальском Сетубале, пишет TagilCity.

Международные соревнования в Токио, где будет разыграно 37 комплектов наград, начнутся для Анастасии 24 июля и завершатся 5 августа.Она стала первой россиянкой, которая сможет выступить на Играх сразу в двух видах плавания — на открытой воде и в бассейне. Спортсменка примет участие в Олимпийских играх впервые.

Ранее, в начале апреля, Анастасия Кирпичникова завоевала золотую медаль чемпионата России в плавании на 1,5 километра вольным стилем, установив новый рекорд России. А в середине мая она завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по плаванию в Будапеште, обновив рекорд России, который держался с 2008 года.