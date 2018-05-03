Спортсмен из Нижнего Тагила Никита Сошников вошёл в состав сборной России по хоккею

Тагильский спортсмен Никита Сошников в качестве нападающего вошёл в состав сборной России по хоккею для участия в Чемпионате мира в Дании. Вместе с ним в команде ещё 25 хоккеистов, в том числе известный уралец Павел Дацюк.

«Сборная стала моложе, наверное, должна быть агрессивнее. У нас хорошие шансы. Расписание матчей не смотрел, но знаю, что в первых трёх играх соперники попроще. Главное, не допускать своих ошибок. У всех есть мечта выиграть чемпионат мира, но, когда играешь турнир, идёшь шаг за шагом», – приводит слова Сошникова корреспондент «Матч ТВ».

24-летний Никита Сошников начал карьеру в тагильском «Спутнике». Нынешний сезон спортсмен начинал в системе «Торонто», после чего был обменян в ХК «Сент-Луис». Всего в 15 матчах в НХЛ на его счету два очка. Также он набрал 17 очков в 19 матчах за «Торонто Марлис» в АХЛ.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 4 по 20 мая в датских городах Копенгаген и Хернинг. 4 мая сборная России проведёт стартовый матч турнира против команды Франции.