Спикер Заксобрания Свердловской области опровергла слухи о болезни и вышла на работу

Спикер Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, о чьём заражении коронавирусом сообщалось ранее, сегодня вышла на работу и завтра намерена лично провести пленарное заседание областного парламента, со ссылкой на пресс-службу Заксобрания пишет ЕАН.

В пресс-службе отметили, что спикер уходила в отпуск, а на минувшей неделе одно из региональных СМИ сообщило, что она заразилась коронавирусом.﻿﻿﻿﻿