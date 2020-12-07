Спикер Заксобрания Свердловской области опровергла слухи о болезни и вышла на работу

Спикер Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, о чьём заражении коронавирусом сообщалось ранее, сегодня вышла на работу и завтра намерена лично провести пленарное заседание областного парламента, со ссылкой на пресс-службу Заксобрания пишет ЕАН.
В пресс-службе отметили, что спикер уходила в отпуск, а на минувшей неделе одно из региональных СМИ сообщило, что она заразилась коронавирусом.
«Слухи возникли из-за того, что общественность неправильно поняла причины ухода спикера в отпуск. Да, это было связано со вспышками заболеваемости в парламенте. Но не с болезнью спикера, а с её намерением подстраховаться — провести профилактическую самоизоляцию на две недели в счёт отпуска, чтобы гарантированно быть здоровой к рассмотрению бюджета», — заявил источник в Законодательном собрании.