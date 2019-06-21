Спикер парламента Грузии уходит в отставку на фоне акций протеста в Тбилиси

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе уходит в отставку на фоне акций протеста в Тбилиси, со ссылкой на генерального секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Каху Каладзе пишет ТАСС.

«Принятое решение является ответственностью перед народом», — подчеркнул Каладзе.

Напомним, накануне вечером грузинская оппозиция устроила массовые протесты у здания парламента после заседания Генеральной Ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи православия (МАП) во главе с её президентом, депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Поводом для протестов стало то, что Гаврилова усадили в кресло спикера парламента. Представители оппозиционной партии «Европейская Грузия» сорвали заседание и собрались перед зданием вместе со своими сторонниками, выдвинув политические требования. Телекомпания «Рустави 2» показала кадры, на которых несколько десятков радикально настроенных граждан пытались прорваться к российским депутатам, но после безуспешных попыток стали бросать яйца в их сторону. На фото с протестной акции у людей в руках можно увидеть антироссийские плакаты.

Оппозиционеры потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, который на тот момент был в Баку с официальным визитом. Кобахидзе заявил, что не знал о председательстве Гаврилова на заседании МАП в здании парламента.