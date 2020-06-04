Спикер Мосгордумы Шапошников объяснил отсутствие в своей декларации 870 миллионов рублей

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заявил радиостанции «Вести FM», что не указал в своей декларации за 2018 год 870 миллионов рублей дохода от продажи ценных бумаг, так как на момент подачи декларации сделка ещё не была закрыта.

По словам Шапошникова, он рассматривает возможность обращения в суд, так как Фонд борьбы с коррупцией в своём расследовании опубликовал его персональные данные.

Ранее, в конце мая, стало известно, что доход Шапошникова в 2019 году вырос в 79 раз по сравнению с предыдущим годом и составил почти 2 миллиарда рублей. Он объяснил это сделкой по продаже 100% акций АО «Северянин», председателем совета директоров которого он стал ещё до избрания депутатом. Через несколько дней ФБК обнаружил, что в 2018 году Шапошников внёс с личного счёта в уставной капитал компании «Ваш консалтинг» 870 миллионов рублей, но не отразил это в декларации.