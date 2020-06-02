ФБК нашёл у председателя Мосгордумы Шапошникова незадекларированные 870 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашёл у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированные 870 миллионов рублей, сообщается в новом ролике фонда.

В 2018 году Шапоников внёс с личного счёта в уставной капитал компании «Ваш консалтинг» 870 миллионов рублей — по 290 миллионов рублей в июне, июле и августе. За это он получил 99% доли в компании, которой до этого владел его отец Валерий Шапошников. При этом в 2018 году Шапоников задекларировал 24,4 миллиона рублей.

«Это все деньги, которые заработал Шапошников за этот год, никаких сотен миллионов у него нет. Ничего похожего нет и на счетах в 2019 году. Остаток на счёте ВТБ — миллион рублей, на других — вообще по нулям. Заработал 24 млн, а потратил 870 млн. На что Шапошников рассчитывает вообще? Каким образом его 2 миллиарда год спустя могут это объяснить?» — написал Навальный.

30 мая стало известно, что Алексей Шапошников за 2019 год задекларировал доход в 1,951 млрд рублей — в 79 раз больше, чем в 2018 году. Такой доход он объяснил продажей ценных бумаг, но не уточнил, каких именно.

ФБК подал заявления в Генпрокуратуру и Мосгордуму с требованием о досрочном прекращении полномочий Шапошникова.

Ранее, в августе 2019 года, ФБК нашёл у Шапошникова семикомнатный пентхаус в центре Москвы. Квартира находится в доме на Зоологической улице недалеко от Садового кольца, её площадь — почти 270 квадратных метров. ФБК оценил её стоимость в 95 миллионов рублей.