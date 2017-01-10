Спикер Госдумы предложил «обнулить» законопроекты предшественников
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил отказаться от работы с законопроектами, которые были внесены в федеральный парламент во время предыдущих созывов, но так и не были рассмотрены. Об этом ТАСС сообщил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, Володин ссылается на опыт других стран, «где каждый созыв обнуляет всё полностью – вот всё, что не успели рассмотреть в прошлом созыве, обнуляется, и новый созыв начинает законодательную работу заново». По мнению лидера справороссов, «в предложении Володина есть здравое зерно».
«У нас в законодательном портфеле лежат законопроекты, которым более 20 лет, хотя устарели нормы законов, которые существовали тогда, устарела конструкция того закона, в который вносились поправки, однако, тем не менее, это всё лежит. Если мы считаем необходимым, что инициатива, которая пролежала 5 лет, требует всё равно рассмотрения, тогда мы (этот законопроект) перенесём», – заявил Миронов.
Сейчас в базу Госдумы внесено почти 2 тысячи законопроектов. Из них только 310 относятся к текущему, седьмому созыву, начавшему работу в октябре 2016 года. Самый старый из до сих пор находящихся на рассмотрении законопроектов был внесён 19 июля 1995 года и касается урегулирования вопросов группировки российских войск в Приднестровье.
Агентство новостей «Между строк»