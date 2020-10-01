Спикер Госдумы назвал Навального «бесстыдником и подлецом»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что политика Алексея Навального удалось спасти благодаря действиям российских пилотов, врачей и президента Владимира Путина, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств — тогда его заявление укладывается в эту логику. Его искренне спасали все — от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек», — заявил Володин.

По его словам, отравление Навального «было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства». Володин также обвинил оппозиционера в работе со спецслужбами и властями западных стран.

Ранее Навальный в интервью изданию Der Spiegel заявил, что к его отравлению причастен лично президент Владимир Путин.

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, у меня нет других версий произошедшего», — сказал политик.

Напомним, Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолёте из Томска в Москву. Спустя два дня его перевезли на лечение в Берлин. Власти Германии объявили, что в организме политика найдены следы яда из группы «Новичок». Российские власти называют версию об отравлении Навального безосновательной. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции предположил, что оппозиционер сам себя отравил.