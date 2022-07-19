Спектакль Нижнетагильского театра кукол примет участие в международном фестивале Сергея Образцова

Нижнетагильский театр кукол примет участие в Международном фестивале кукольников «Истоки» в Москве, на котором покажет новый спектакль «Пётр и Петрушка» (6+). Главной темой фестиваля в 2022 году стали национальные образы и традиции народов России и стран мира.

Организатором фестиваля стал Государственный академический центральный театр кукол имени Сергея Образцова. В афише спектакли 16 российских и зарубежных театров из Ливана, Турции, Беларуси, Якутии, Монголии, Казани, Уфы, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. Постановки созданы в разнообразных формах и жанрах от эпоса и сказки, до уличной народной комедии и древних обрядов. Тагильские кукольники покажут блокбастер для детей и взрослых «Пётр и Петрушка».

Спектакль «Пётр и Петрушка» был выпущен в декабре 2021 года в на средства гранта губернатора Свердловской области и посвятили двум юбилейным датам: 350-летию со дня рождения Петра I и 300-летию Нижнего Тагила. История поставлена в лучших петрушечных традициях: острые шутки, бои на палках, высокие голоса персонажей. Музыкальное сопровождение, как и требует жанр, живое и шумное: используются бубен, барабан, гармонь, погремушки.