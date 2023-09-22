Спектакль Нижнетагильского театра кукол покажут на международном фестивале в Москве 26 сентября

Спектакль Нижнетагильского театра кукол «Хочу быть волком» (7+) будет показан на XII Международном фестивале театров кукол имени Сергея Образцова в Москве. Фестиваль продлится до 28 сентября, а выступление тагильчан состоится 26 сентября в большом зале театра кукол имени Сергея Образцова.

Для участия в фестивале организаторы отобрали 10 спектаклей творческих коллективов из Израиля и Ирана, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Перми, Челябинска, Нижнего Тагила, Вологды и Донецка.

Напомним, что спектакль «Хочу быть волком» (7+) был поставлен на тагильской сцене режиссёром Александром Янушкевичем и художником Татьяной Нерсисян на основе оригинальной сказки-притчи швейцарской писательницы Беттины Вегенаст. Постановка неоднократно становилась участником театральных фестивалей России и получала высокие награды. Так, с этим спектаклем летом 2023 года артисты Нижнетагильского театра кукол стали лауреатами первого всероссийского фестиваля театров кукол «КУКСЪЕЗД» (0+) в Тольятти.