Спектакль Нижнетагильского театра кукол покажут на Международном фестивале имени Образцова

Спектакль Нижнетагильского театра кукол «Хочу быть волком» (7+) прошёл отбор и будет показан на XII Международном фестивале театров кукол имени Сергея Образцова. Организаторы выбрали 10 спектаклей творческих коллективов из Израиля и Ирана, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Перми, Челябинска, Нижнего Тагила, Вологды и Донецка.

Фестиваль, получивший в этом году название «Технологии чудесного», посвящён Десятилетию науки и технологии, объявленному в России указом президента с 2022 по 2031 год. На нём будут представлены спектакли выдающихся российских и мировых коллективов, использующих инновационные сценические решения. Фестиваль пройдёт в Москве в Театре кукол имени С. В. Образцова с 21 по 28 сентября.

«Хочу быть волком» (7+) — это оригинальная сказка-притча швейцарской писательницы Беттины Вегенаст, поставленная на тагильской сцене режиссёром Александром Янушкевичем и художником Татьяной Нерсисян.

В 2022 году спектакль стал участником сразу трёх фестивалей: 42-го Областного театрального конкурса-фестиваля «БРАВО!» (приз в номинации «Лучший спектакль в театре кукол»), конкурса-фестиваля театров кукол «Сибирь. Терра Магика» в Красноярске и Международного фестиваля театров кукол «Шомбай-fest 2022» в Казани (диплом «За оригинальное воплощение современной пьесы для детей»).