Спецтехника «Тагилдорстроя» помогла вытащить вылетевшую в кювет фуру на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

Кран и два самосвала МУП «Тагилдорстрой» помогли вытащить фуру, которая сегодня утром улетела в кювет на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. Об этом АН «Между строк» рассказал директор муниципального предприятия Игорь Васильев. Также он пояснил, что помочь техникой их попросило управление городским хозяйством мэрии.

«Самосвалы загрузили, чтобы были потяжелее, краном попробуем приподнять и КамАЗами дёрнуть, — пояснил Васильев. — Хозяева груза и водитель там стоят и ничего не делают, хотя сами же в первую очередь должны были быть заинтересованы в том, чтобы вытащить фуру».

Напомним, 13 марта на Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло ДТП с участием фуры Freightliner. Как рассказали АН «Между строк» в городском отделе пропаганды ГИБДД, около 7:30 55-летний водитель большегруза в районе перекрёстка Садоводов — Красногвардейская не справился с управлением и допустил съезд в кювет полуприцепа, гружённого комбикормом. Из-за ДТП в сторону улицы Фестивальной возникла гигантская пробка. В Госавтоинспекции пояснили, что из-за повреждения транспорта пришлось перегружать товар на «Газель». Авария обошлась без пострадавших.