В Нижнем Тагиле из-за ДТП с фурой образовалась гигантская пробка

Утром 13 марта на Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло ДТП с участием фуры Freightliner. Как рассказали АН «Между строк» в городском отделе пропаганды ГИБДД, около 7:30 55-летний водитель большегруза в районе перекрёстка Садоводов — Красногвардейская не справился с управлением и допустил съезд в кювет полуприцепа, гружённого комбикормом. Из-за ДТП в сторону улицы Фестивальной возникла гигантская пробка. В Госавтоинспекции пояснили, что из-за повреждения транспорта пришлось перегружать товар на «Газель». Авария обошлась без пострадавших.