«Специфика города очень важна, и нужно трезво оценивать свою аудиторию». Собственница полюбившегося горожанам авторской кухней ресторана Rush рассказала о причинах закрытия заведения

В Нижнем Тагиле закрылся ресторан-бар Rush на Красноармейской, 42а. Несмотря на то, что заведение проработало чуть больше года, оно успело завоевать сердца тагильчан, которые ценят хорошую кухню и качественный сервис. Редактор АН «Между строк» Екатерина Баранова пообщалась с владелицей ресторана Дарьей Павловой о причинах закрытия проекта и её дальнейших профессиональных планах.

В апреле этого года Rush отметил свой первый и, теперь уже точно, последний день рождения. 24 июля в соцсетях заведения появился пост о том, что оно закрывается на неделю на ремонтные работы, однако 6 августа собственница ресторана Дарья Павлова сообщила, что он уже не откроется.

«Это было непростое решение. Мысленно я подошла к нему ещё месяца два назад, но не так просто было сделать этот шаг, решиться. Закрытие ресторана стоило мне дороже, чем его открытие, — говорит Дарья. — Любой бизнес сложный, но ресторанный бизнес — особенно, тем более в нынешней экономической ситуации. Мы работаем с продуктами, и если продукт растёт в цене, то мы должны быстро реагировать, предпринимать определённые действия. С конца февраля это была наша ежедневная головная боль».

Как рассказывала Дарья в прошлогоднем интервью АН «Между строк», она открыла ресторан на кредитные средства. У неё не было подушки безопасности на непредвиденные расходы, а они периодически случались. В арендуемом помещении, где раньше располагались паб OldBridge и винный ресторан «Шкаф», было старое оборудование. На первоначальном этапе это позволило сэкономить, но в дальнейшем начались проблемы с поломками и появились большие затраты на амортизацию.

«Могу сказать, что открытие обошлось мне в небольшие деньги, если сравнивать с другими проектами. В рестораны вкладывают 10–20 миллионов рублей и больше, потому как закупают новое оборудование, мебель, делают капитальный ремонт помещения. Тогда меня захлёстывали эмоции, я шла к своей мечте и о бюджете на ремонты и борьбу с потопами просто не задумывалась», — вспоминает Дарья.

Ресторан Rush Ресторан Rush

Второй проблемой, по словам Дарьи, стала бизнес-модель заведения. Открывая свой ресторан, тагильчанка ориентировалась на екатеринбургские сервис и цены. Для Нижнего Тагила ценник, конечно, пришлось снизить, но он всё равно оказался достаточно высоким для большинства горожан.

«Любой бизнес требует больших вложений, особенно в продвижение, даже если ресторан открывает известный в своих кругах человек. Я же думала: меня столько людей знают, наверное, ко мне придут, ведь для меня это лучшая реклама. На самом деле оказалось, что людей, которые готовы ходить в мой ресторан, в городе не так много, как мне хотелось бы. Специфика города очень важна. Нужно трезво оценивать свою аудиторию. Нужно понимать, что если ты хочешь заработать, сделать успешный проект, то ты должен ориентироваться на массовую аудиторию, которая купит у тебя продукт в большом количестве. Одна из моих ошибок — ценообразование. Также, возможно, я выбрала неправильный формат именно для этого места. Сейчас я уже могу себе представить, что в этом помещении прекрасно осталась бы жить история с пивом, закусками, русским роком. Такой OldBridge 2.0, как я и задумывала изначально».

Когда началась военная спецоперация на Украине, за которой последовали западные санкции, цены на большинство продуктов выросли молниеносно. Некоторые товары, например итальянскую муку, стало вообще сложно достать. Собственница заведения не хотела поднимать цены на блюда, потому что боялась потерять гостей. В итоге начались финансовые проблемы, сокращение часов работы, сотрудники начали уходить за более достойной зарплатой к конкурентам.

«Санкции очень сказались на бизнесе, цены выросли молниеносно и стали неадекватными. У тех ресторанов, которые работают давно и имеют подушку безопасности, чему научила пандемия, но не всех, была возможность закупить всё по новым ценам, при этом продать по старым. А я резко начала уходить в минус. В определённый момент появилась проблема с выплатой аренды. Этот процесс было не остановить. При этом у меня было ощущение, что я должна работать до конца. Что в сентябре всё наладится, а там новогодние праздники, корпоративы… Я думала, что надо дотянуть. Казалось, что сил хватит, но финансов — точно нет», — делится Дарья Павлова.

Ещё в начале 2022 года Дарья задумалась о поиске бизнес-партнёра. Но до 24 февраля найти его не успела, а после, предлагая людям включиться в проект, получала отказы.

«Это было самое неподходящее время для такого предложения. Люди не готовы были вкладывать в ресторанный бизнес, потому что многие теряли доходы в своих бизнесах. К тому же ресторанная сфера показала себя довольно неустойчиво в новых условиях», — говорит бизнес-леди.

Дарья признаётся, что история с Rush для неё пока не закрыта и у неё ещё остались некоторые обязательства. При этом девушка уже включилась в новый проект, теперь в роли управляющей. Дарью пригласили работать в ресторан «Люди говорят», открытие которого запланировано на сентябрь.



Фото: Дарья дегустирует блюда нового ресторана «Люди говорят»



«Я извлекла очень важные для себя уроки с рестораном Rush. Это определённо будет не единственный мой проект. Но в новый я готова зайти только с партнёром или партнёрами. Я поняла, что один в поле не воин. Всё, что произошло, — это удивительное, уникальное событие в моей жизни. Я благодарна каждому сотруднику, тому времени, этим счастливым дням, когда мы были в упоении от довольных гостей, отзывов, атмосферы».

Дарья Павлова признаётся, что влюбилась в новую команду, в которую её пригласили работать. Девушка погрузилась в творчество и готовит к открытию классное заведение нового для Нижнего Тагила формата итальянской кухни с уральской душой. В планах у Дарьи также развитие личного бренда, консультирование начинающих и действующих рестораторов.