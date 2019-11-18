Спецборт МЧС доставил из Ирака в Москву 32 российских ребёнка

Самолёт МЧС России 18 ноября доставил из Ирака в Москву 32 российских ребёнка. Ранее они находились в иракских тюрьмах.

«Спецбортом МЧС из Багдада в Москву сегодня доставлены 32 ребёнка в возрасте от одного до трёх лет, ранее находившихся в местах лишения свободы. Сразу по прилёте в Россию детей доставят в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава России, где им предстоит пройти комплексное обследование», — цитирует ТАСС сообщение Минздрава.

В ведомстве добавили, что это был заключительный четвёртый рейс в рамках программы эвакуации российских детей из Ирака.

Согласно данным МЧС, с декабря 2018 года из Ирака в Россию было вывезено 122 ребёнка.