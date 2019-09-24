«Спецавтобаза» отказалась от планов по строительству мусоросортировочных заводов

ЕМУП «Спецавтобаза» не планирует подавать заявку на строительство мусоросортировочных заводов и полигонов в Екатеринбурге, рассказала Znak.com исполняющая обязанности директора предприятия Наталья Зубова.

По её словам, компания пересмотрела изначальные планы, так как не может привлекать деньги на это в кредит, а собственных денег компании на столь дорогие проекты не хватит.

«Как региональный оператор, мы можем обратиться с таким предложением, но мы против того, чтобы закладывать инвестиционную надбавку в тариф. А как муниципальное предприятие, мы обязаны жить только за счёт собственного бюджета: как смогли эффективно отработать, так и содержим полигоны и операторов по захоронению. Практически невозможно привлекать деньги дополнительно. Желаний много, но нужно исходить из возможностей», — объяснила Зубова.

Поэтому, считает руководитель МУПа, маловероятно, что «Спецавтобаза» станет концессионером по мусорным проектам. В то же время у компании могла бы появиться такая возможность в случае акционирования предприятия, однако «такие варианты не рассматриваются».

Сейчас в Екатеринбурге нет работающих сортировочных станций — единственная сортировочная линия была построена на Широкореческом полигоне, но там коэффициент полезной выборки не превышал 5–7%, в то время как для экономически эффективной работы нужно не меньше 40%. В связи с этим линию законсервировали, а сам полигон, закрытый в 2015 году, ждёт рекультивация в 2021 году.