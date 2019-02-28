«Спецавтобаза» нашла на востоке Свердловской области 600 нелегальных свалок

В Восточном кластере Свердловской области с центром в Екатеринбурге находится около 600 нелегальных свалок, которые предприятие будет ликвидировать, заявил Znak.com глава ЕМУП «Спецавтобаза» Григорий Вихарев.

По данным пресс-службы МУПа, за полтора месяца было ликвидировано 11 свалок. Самая большая из них была в Кировском районе Екатеринбурга на улице Камчатской — шесть машин и три погрузчика вывезли с неё 122 кубометра отходов.

«До этого года нерадивые подрядчики нередко отвозили отходы не на специализированный полигон, который взимал за это плату, а вываливали на нелегальных свалках, а нередко и просто в лесах и полях. Так и образовывались вот такие локальные точки накопления. В территориальной схеме в зоне деятельности нашего предприятия находятся около 600 таких свалок. Со всеми нам предстоит бороться. Есть очень большие — без пяти минут полигоны, где потребуется полноценная рекультивация. Есть менее крупные, где мы можем ликвидировать мусор быстро», — заявил Вихарев.

По закону ликвидировать несанкционированные свалки должен собственник земли. Если он этого не делает в течение месяца, то мусор убирает региональный оператор по вывозу ТБО, который впоследствии взыскивает затраты с владельца участка.

Мусорная реформа стартовала в Свердловской области с 1 января. Теперь за вывоз мусора отвечают монополисты — региональные операторы, с которыми заключило договор областное министерство ЖКХ. Из-за реформы все жители региона и предприятия начали платить за мусор в разы больше — от 120 до 180 рублей за человека. При этом качество предоставления самой услуги, как считают жители, не изменилось: региональный оператор отвечает за мусор только с момента забора его из мусорного контейнера; раздельный сбор мусора на сегодня не организуется, а новые мусорные контейнеры ставят лишь в исключительных случаях.