СПЧ призвал Госдуму принять закон о журналистах в горячих точках

Председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Михаил Федотов, комментируя убийство трёх российских журналистов в Центральной Африканской Республике (ЦАР), заявил, что Госдуме следует «устыдиться своей медлительности» и как можно скорее принять закон о гарантиях для журналистов в горячих точках, пишут «Ведомости».

По его мнению, журналистам в горячих точках необходимо обеспечить все возможные гарантии безопасности, включая повышенную страховку, специальное обучение, бронежилеты и так далее. Все эти гарантии предусмотрены подготовленным СПЧ законопроектом, который уже несколько лет «пылится» в Госдуме, отметил правозащитник.

«Надеюсь, гибель трёх российских журналистов в ЦАР заставит наших парламентариев устыдиться своей медлительности», — сказал Федотов.

Напомним, накануне стало известно, что трое российских журналистов — Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль — погибли в ЦАР. По информации агентства AFP, первым сообщившего о трагедии, журналистов расстреляли на одном из блокпостов по дороге на запад от Банги.

Председатель СПЧ выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Эти трое наверняка знали, на какое опасное задание они шли, но не отступили, видя свой гражданский и профессиональный долг в том, чтобы миллионам людей обеспечивать право на информацию», — подчеркнул Федотов.

СПЧ будет добиваться того, чтобы случившееся не осталось безнаказанным и было расследовано максимально быстро и эффективно, заверил председатель совета.